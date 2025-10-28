رئیس کل دادگستری استان از انتقال ۱۴ واحد کارگاه ضایعاتی به اماکن مشخص و استاندارد شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، درباره ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی گفت: تاکنون ۱۴ کارگاه ضایعاتی در مرکز استان به محل تعیین‌شده منتقل شده‌اند و لازم است در سایر شهرستان‌ها نیز این روند با همکاری دادستانی‌ها ادامه یابد .

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی،با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، هشدار داد: بی‌توجهی به این مسئله، پیامد‌های اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

وی احیای فوری کارگروه ساماندهی حاشیه‌نشینی و برخورد قاطع با زمین‌خواران و متخلفان اراضی ملی را خواستار شد تا زمینه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تأمین مسکن قانونی در استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تاکیدبر لزوم احیای کارگروه ساماندهی حاشیه‌نشینی با محور استانداری گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه مسئولانه و متعهدانه وارد این عرصه شوند و وظایف قانونی خود را در قبال ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیشگیری از زمین‌خواری به‌درستی انجام دهند.