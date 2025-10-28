عوامل دخیل در حمله تروریستی سال گذشته به پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان دستگیر و به جنایات خود اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این افراد پس از دستگیری، در بازجویی‌های اولیه به نقش مستقیم خود در کمین ناجوانمردانه خود علیه نیرو‌های انتظامی اعتراف کردند.

در بخش‌هایی از فیلم دستگیری تروریست‌ها، صحنه‌هایی از عملیات دقیق و موفق نیرو‌های امنیتی در شناسایی و دستگیری این عناصر تروریستی و کشف سلاح‌ها و تجهیزات آنها به نمایش درآمده است.

گفتنی است، سال گذشته در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های ۱۱۰، دو واحد گشت انتظامی در مسیر بازگشت به پاسگاه گوهرکوه شهرستان تفتان در کمین تروریست‌ها قرار گرفتند که طی آن، ۱۰ نفر از کارکنان انتظامی و سربازان وظیفه به فیض شهادت نائل آمدند.