رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت: اخطار لازم به معادن شن و ماسه داده شده تا آلودگی برطرف شود و اگر واحد به اخطارها توجه نکنند در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفته و با آنها برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از آلودگی محیط زیستی معادن در تفت، تیر چراغ برق فرسوده و دیوار ناایمن در یزد و پیاده روی رها شده در خیابان صدرآباد اردکان گلایه داشتهاند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت: انفجار مربوط به برداشت در معادن تقریبا سالی یک یا دو بار انجام میگیرد، اما اخطار لازم داده شده تا آلودگی برطرف شود و اگر واحد به اخطارها توجه نکند در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفته و با آن برخورد میشود.
مدیر امور برق یک یزد: تمهیداتی در حال اتخاذ است و این تیر برق در روزهای آینده تعویض میشود.
سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد: شهرداری اقدامات لازم برای رفع خطر را انجام داده، اما مالک مانع از این کار شده است و از راه مراجع قضایی در حال پیگیری این مساله هستیم.
شهردار اردکان: این مساله ناشی از نشت آب و عدم انجام تعمیر به خوبی است که یکی دو روز پیش به سرانجام رسید و ظرف یک یا دو روز آینده مرمت آن انجام میشود.