روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت: «ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان در پاسخ به درخواست‌های مکرر میانجی‌های آمریکایی و غربی برای اجرای تصمیم خلع سلاح حزب الله، گفت خلع سلاح حزب‌الله از طریق زور «غیرممکن» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت، «ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان در گفت‌و‌گو با طرف‌های میانجی غربی و آمریکایی تأکیدکرد: ارتش لبنان در موقعیتی نیست که چنین کاری را انجام دهد و هرگونه تلاش برای خلع سلاح حزب الله با زور به معنای جنگ داخلی خواهد بود.

این روزنامه لبنانی نوشت: عون خطاب به واسطه‌های خارجی همچنین گفت، تأکید حزب‌الله برآمادگی‌اش برای جنگیدن در دفاع از سلاح‌هایش یک پیام، تاکتیک یا مانور سیاسی نیست و همه در لبنان می‌دانند که حزب الله در این تصمیم جدی است و برای هر مقام مسوولی دشوار است تصمیمی بگیرد که منجر به جنگ داخلی شود.

الأخبار همچنین نوشت که «تام باراک» فرستاده آمریکا که قرار است تا چند روز آینده به بیروت سفر کند، در پیامی تهدیدآمیز به مقامات لبنانی گفته است: این آخرین سفر من به لبنان خواهد بود و من در این سفر به روسای سه‌گانه لبنان (رئیس جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان) خواهم گفت که این آخرین فرصت شماست یا باید درس عبرت گرفته و وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل تحت نظارت آمریکا شوید تا یک جدول زمانی و سازوکاری برای خلع سلاح حزب‌الله تدوین شود یا اینکه سرنوشت لبنان را به حال خود رها کنید و در آن صورت هیج کس نه در آمریکا و نه در منطقه به وضعیت لبنان توجه نخواهند کرد و هیچ کس قادر نخواهد توانست بر اسرائیل اعمال فشار کرده و اسرائیل را از انجام کاری که برای خلع سلاح حزب‌الله مناسب می‌داند، ممانعت کند.

از سوی دیگر رئیس‌جمهور لبنان امروز «مورگان اورتگاس» معاون فرستاده آمریکا در امور لبنان را در کاخ بعبدا به حضور پذیرفت و دو طرف درباره موضوعات مرتبط با طرح ارتش لبنان در خصوص آنچه «انحصار سلاح در دست دولت لبنان» خوانده می‌شود و همچنین فعالیت کمیته نظارت بر آتش‌بس، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اورتگاس همچنین در «عین التینه» (مقر ریاست پارلمان لبنان) با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، نماینده آمریکا در این دیدار دو گزینه را مطرح کرد: گزینه نخست، آغاز مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی و گزینه دوم، ادامه مذاکرات به طور غیرمستقیم بود.

بری در پاسخ تأکید کرد: کمیته نظارت بر آتش‌بس مرجع اصلی برای اجرای توافق آتش‌بس و مصوبات مربوط به آن است.

وی اضافه کرد: لبنان به تمام تعهدات خود پایبند و در حال انجام مسوولیت‌های خود است. همچنین ضروری است دشمن اسرائیلی به اجرای تعهدات خود ملزم شود.

هیئت وزیران لبنان در جلسه پنجم آگوست (۱۴ مرداد) تحت فشار «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا و با نادیده گرفتن اجماع طائفی و در غیاب نمایندگان شیعه (حزب‌الله و جنبش امل)، طرحی را مبنی بر خلع سلاح حزب الله به تصویب رساند که این اقدام کابینه نواف سلام با واکنش احزاب شیعه این کشور مواجه شد.

در همین راستا، «پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان عصر جمعه ۱۴ شهریور از موافقت کابینه با طرح ارتش برای «انحصار سلاح در دست دولت» خبر داد.

این طرح مداخله جویانه که از سوی فرستاده ویژه آمریکا به لبنان ارائه شده، شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای توقف تبادل آتش میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله و نیز تقویت حضور ارتش لبنان در مناطق مرزی است، با این حال، مقاومت لبنان نسبت به بند‌های این طرح به‌ویژه در زمینه خلع سلاح هشدار داده و آن را در تضاد با حق دفاع از کشور دانست.

در واکنش به این تصمیم شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنرانی اخیر خود، انتقادات تندی را متوجه دولت لبنان کرد و به تصمیمات اخیر آن اعتراض کرد.

وی افزود دولت در حال خدمت به طرح اسرائیل است، این در حالی است که وظیفه دولت ساختن کشور و نه واگذاری آن به دشمن است.

شیخ نعیم قاسم تصمیم اخیر دولت لبنان را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که این اقدام میثاق ملی را نقض و امنیت ملی را نابود می‌کند.