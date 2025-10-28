مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: تاکنون چهار کاروان حج عمره از استان عازم سرزمین وحی شده‌اند و با ثبت‌نام کاروان‌های جدید، شمار زائران تا پایان آذرماه به بیش از ۹۳۰ نفر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سلیمی مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ اعلام کرد: تاکنون چهار کاروان از استان به سرزمین وحی اعزام شده و ثبت‌نام شش کاروان دیگر به‌صورت قطعی انجام گرفته است که مجموعاً ششصد و بیست نفر را شامل می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام کاروان هفتم نیز آغاز شده و ظرفیت محدودی از آن باقی مانده است. همچنین طی روز‌های آینده، برای بیست‌وهشتم و سی‌ام آبان‌ماه، دو کاروان دیگر راهی سرزمین وحی خواهند شد.

سلیمی درباره اولویت‌های ثبت‌نام گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در اولویت‌های اعزام وجود ندارد و تمامی متقاضیان عمره مفرده در استان می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی تأکید کرد: ظرفیت اندکی در برخی کاروان‌ها باقی مانده است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه حج و زیارت ظرفیت خالی کاروان‌ها را مشاهده کنند.

مدیر حج و زیارت استان اضافه کرد: افرادی که قصد تهیه فیش عمره مفرده را دارند، بهتر است برای نقل و انتقال فیش‌ها به دفاتر زیارتی استان مراجعه کنند تا روند انتقال به‌صورت قانونی و توافقی انجام شود.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه تعداد زائران استان به بیش از نهصد و سی نفر برسد.