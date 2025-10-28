معاون اقتصادی استاندار قزوین هدف از برگزاری نمایشگاه‌های علمی و تخصصی استان را نمایش توانمندی‌های فناورانه ،حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان ، بهره‌وری در بخش کشاورزی و رقابت در بازار جهانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: نمایشگاه امروز صرفاً محلی برای عرضه محصولات نیست، بلکه نمادی از حرکت قزوین به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و کشاورزی هوشمند است.

وی افزود: در شرایط کنونی، بهره‌وری در مصرف منابعی مانند آب، خاک و انرژی مسئله‌ای حیاتی است و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی و تولیدات دانش‌بنیان، عاملی مؤثر در افزایش راندمان و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات به‌شمار می‌رود.

صفی‌خانی با قدردانی از فعالان فناور و تولیدکنندگان استان اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های بومی توانسته‌اند محصولات قابل رقابت و دانش فنی صادراتی تولید کنند. در برخی غرفه‌ها شاهد هستیم که علاوه بر صادرات محصولات، دانش فنی نیز به کشور‌های دیگر منتقل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان قزوین در تولید محصولات کشاورزی، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند سهم صادرات استان را افزایش داده و مسیر حرکت بخش‌های فنی و فناوری را به سمت کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان سرعت بخشد.