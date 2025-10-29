به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در جلسه شورای مدیران گفت: این نهاد با بهره‌گیری از تجربه موفق طرح «پیشرفت و آبادانی رستا» و با همراهی شرکت فولاد مبارکه، برنامه‌های خود را برای توانمندسازی ۱۲۹ هزار خانواده تحت پوشش، وارد مرحله جدیدی می‌کند.

کریم زارع بر اهمیت این همکاری مشترک تاکید کرد و ادامه داد: این جلسه و هم‌افزایی با هدف استفاده از تجارب موجود در راستای خدمت‌رسانی موثرتر به مددجویان همچنین آشنایی و پیوند بیشتر با الگوی موفق «رستا» که در شرق اصفهان فعال شده شکل گرفته است.

وی با اشاره به انعطاف‌پذیری تاریخی کمیته امداد در تطبیق با نیازهای روز، هدف اصلی خدمات این نهاد را فراتر از رفع نیازهای ضروری و حیاتی دانست و افزود:محوریت خدمات شامل اشتغال، آموزش، مشاوره، مسکن، درمان و… بر توانمندسازی خانواده‌ها متمرکز شده تا از ایجاد وابستگی جلوگیری شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با وجود ظاهر برخوردار استان، در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزار نفر مددجو در قالب ۱۲۹ هزار خانواده تحت پوشش این نهاد در استان هستند که نیازمندی آن‌ها از طریق سامانه‌های سها و دیگر سامانه های اطلاعاتی محرز شده است.