نمایندگان کشورمان در ۴ وزن نخست مسابقات کشتی آزاد سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان موفق به کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات ۴ وزن نخست کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان از صبح امروز در شهر منامه بحرین برگزار شد و برای ایران پارسا طهماسبی در وزن ۴۵ کیلوگرم و امیرمحمد زرین کام در وزن ۷۱ کیلوگرم به مدال طلا، آرمان الهی در وزن ۵۱ کیلوگرم به مدال نقره و سید طا‌ها هاشمی در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۲ یونگ کیانگ هویانگ از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل بکدولت آگابک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. طهماسبی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ آدیلت موکانبتوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۵۱ کیلوگرم آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ امامعلی دولت اف از تاجیکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. الهی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب اولوگبک رشیداف از ازبکستان شد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سید طا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به نیافتن حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ برر ۷ محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۳ مقابل یاکوب ایبرونوف از تاجیکستان به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم امیرمحمد زرین کام در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر آنجلو سالود از فیلیپین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۳ فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۳ ایوب جان بوزورزودا از تاجیکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. زرین کام در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ساتویا کوبایاشی از ژاپن را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.