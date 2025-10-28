پخش زنده
فرمانده انتطامی باروق از کشف البسه خارجی قاچاق به ارزش بیش از پنج میلیاردریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ علی واحدی در تشریح این خبر افزود: با تلاش همکاران یگان امداد انتظامی یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو حامل ۱۵۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق که از مرزهای آذربایجان غربی به سمت شهرهای مرکزی حمل میشد، توقیف شد.
سرهنگ واحدی افزود: ارزش ریالی بار قاچاق بالای پنج میلیارد ریال بود و خودروی موصوف پس از تشکیل پرونده به پارکینگ دلالت و دو متهم تحویل مقامات قضایی شدند،
وی در پایان گفت :قاچاق خط قرمز پلیس است وبشدت برخورد میشود، شهروندان در صورت مشاهده به شماره ۱۱۰ تماس حاصل و یا به بازرسی (۱۹۷) اطلاع دهند.