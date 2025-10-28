اولین سالگرد شهادت مهدی نقوی از شهدای پدافند هوایی ارتش در بروجرد برگزار شد، وی آبان‌ سال گذشته در اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی غرب کشور در مراسم اولین سالگرد شهید نقوی در مسجد حضرت ولیعصر (عج) بروجرد گفت: رزمندگان پدافند هوایی غیرتمندانه در مقابل دشمن ایستادند و جوانمردانه و با شوق شهادت از وطن دفاع کردند.

حجت‌الاسلام فؤاد مرتضوی با اشاره به تعابیر آیات و روایات از شهادت بیان کرد: شهادت انسان ساز است و شهدا از مقام و ارزش بسیار والایی نزد خداوند برخوردار هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی غرب کشور یادآور شد: شهدا تا آخرین نفس در راه خدا جهاد کردند و در این راه هم به شهادت رسیدند و امروز نیز همه باید تلاش کنیم به جایگاه آنها برسیم.

شهید استوار مهدی نقوی اهل شهرستان بروجرد، یکی از چهار شهدای ارتش جمهوری اسلامی در حمله بامداد شنبه پنجم آبان ۱۴۰۳ رژیم صهیونیستی در تهران است.