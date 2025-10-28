فرهود قربانی در نیمه‌نهایی بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین مقابل حریفش نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به فینال بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرهود قربانی نماینده وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم تیم ملی پسران امروز (سه شنبه) برای رسیدن به فینال این رقابت‌ها به مصاف بوکسور قزاقستان رفت و در نهایت با رأی داوران ۵ بر صفر باخت و صاحب نشان برنز شد.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم نیز فرهود قربانی که در دور نخست استراحت داشت، در اولین مبارزه خود بوکسور تاجیکستان را شکست داده بود.