فرمانده سپاه عاشورا مطرح کرد؛
نیروهای مسلح در حداکثر آمادگی قرار دارند
فرمانده سپاه عاشورا گفت:به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حداکثر سطح آمادگی قرار دارند و این آمادگی حاصل اتحاد، انسجام ملی و ایمان مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند اظهار داشت:ماموریت سپاه در عمق و وسعت انقلاب اسلامی تعریف شده است. امروز اگر مردم دنیا علیه استکبار به پا خاستهاند یعنی پیام انقلاب اسلامی به جهان صادر شده است.
وی با تاکید بر اتحاد و انسجام ملی گفت: مردم برای انقلاب اسلامی چیزی کم نگذاشتهاند و مسئولان باید با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند تا هیچ نارضایتی در جامعه باقی نماند.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت فعالیتهای مسجد محور خواستار افزایش حضور جوانان در مساجد با همکاری همه نهادها شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی امام جمعه مرند نیز با تجلیل از خدمات سپاه پاسداران گفت: سپاه پاسداران شجره طیبهای است که امام راحل (ره) آن را ایجاد کردند. سپاه از دل مردم برآمده و برای مردم است و در دوران دفاع مقدس و در طول انقلاب اسلامی همواره در تمامی مشکلات و چالشهای پیش رو در خط مقدم حضور داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اقتدار نظامی سپاه افزود: سپاه پاسداران با اتکا به قدرت نظامی و الهام از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی توانست با موشکهای خود پاسخ دندانشکنی به دشمنان بدهد.
وی ادامه داد: پاسخهای قاطع سپاه در عملیات وعدههای صادق و دفاع مقدس ۱۲ روزه، هیمنه آمریکا و همپیمانانش را در هم شکست و موجب خوشحالی ملتهای مظلوم جهان شد.
زاهد محمودی فرماندار شهرستان مرند نیز با اشاره به همافزایی میان نهادهای مختلف گفت:به برکت وجود مقام معظم رهبری، هماهنگی ویژهای میان نیروهای مسلح و مسئولان کشور برقرار است. اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون وفاق ملی و انسجام اجتماعی است.
محمودی خاطرنشان کرد: پاسداران و نیروهای مسلح کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه، با جان و دل در برابر حملات رژیم جنایتکار صهیونیستی ایستادگی کردند و برگ زرینی بر افتخارات نظام افزودند.
وی ضمن قدردانی از عملکرد سپاه مرند افزود: حوزه فعالیت فرماندهی سپاه مرند بسیار گسترده است و در تمامی عرصهها به ویژه در حوزههای عمرانی و بهداشتی آثار مثبت و ماندگاری از خود به جای گذاشته است.
فرماندار مرند ادامه داد:اقدامات محرومیتزدایی بسیج مرند در محلات هدف شهرستان مرند نیز با آسیبشناسی دقیق و برنامهریزی کارشناسی نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.
گفتنی است در این مراسم سرهنگ پاسدار رشید صادقی به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند معرفی شد و از زحمات هفت ساله سرهنگ پاسدار محمدرضا هنرور تجلیل شد.