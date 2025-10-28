سخنگوی قوه قضائیه گفت: با تحقیقات کامل بانک مرکزی، مقصران و مجرمان بانک آینده معرفی می‌شوند و بعد از دریافت گزارش دستگاه‌های متولی و اعلام جرم، متخلفان اصلی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

جهانگیر افزود: پرونده کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی که سال گذشته توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده بود، به دادگاه ارسال شد.

وی گفت: این کشتی با تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به علت نقض مقررات بین المللی دریانوردی توقیف شده بود.