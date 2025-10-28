نماینده ولی فقیه در لرستان:
دین و دانش دوبال پیشرفت دانش آموزان
نماینده ولی فقیه در لرستان در گردهمایی سالانه شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزشوپرورش لرستان بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن، دانا و انقلابی در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده ولی فقیه در استان در در گردهمایی سالانه شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزشوپرورش لرستان گفت: این نشست فرصتی ارزشمند برای هماهنگی هرچه بیشتر بین دو نهاد مقدس حوزه علمیه و آموزشوپرورش است؛ نهادهایی که رسالت مشترک تربیت نسل دیندار، عالم، اخلاقمدار و انقلابی را بر عهده دارند.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی با تأکید بر پیوند میان دین و دانش اظهار داشت: در حالیکه سرویسهای اطلاعاتی و فرهنگی دشمن علیه کشور ما هماهنگ عمل میکنند، ما نیز باید هماهنگ باشیم. آموزشوپرورش، بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی وسازمان دانش آموزی و سازمان تبلیغات باید با هم متصل شوند تا جوان عالم، مؤمن، انقلابی، اخلاقمدار و عدالتخواهی که رهبر معظم انقلاب از آن یاد میکنند، تربیت شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اهمیت رفتار مربیان، گفت: تربیت یعنی گفتار و رفتار مربی معروف و نیکو باشد. اگر کسی مسئولیتی دارد؛ اما بداخلاق یا تندخوست، آثار تربیتی منفی برجای میگذارد. مسئولان باید در گفتار و کردار خود نشانه علم و تقوا باشند تا نسل جوان از آنان الگو بگیرد.
وی با بیان اهمیت نماز و مسجد افزود: باید بکوشیم ارتباط مسجد و جوانان هدفمندتر و بیشتر شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان نیز به محور اصلی برنامههای تربیتی و فرهنگی آموزشوپرورش استان اشاره کرد و افزود: توسعه و تقویت فرهنگ قرآن، عترت و نماز، نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد اقناع فکری و قلبی، و تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شامل ولایتمداری، عدالتخواهی، نظمپذیری و جهادگری از جمله این برنامهها است.
سید عیسی سهرابی همچنین از رونمایی برنامه جامع کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت: این برنامه با رویکرد آموزشهای ارتقایی، غربالگری، رصد و مداخلات تشخیصی در سطوح استان، شهرستان و مدرسه طراحی و اجرا خواهد شد.
اجرای ۴۶۳ فعالیت تربیتی، اجرای برنامه جامع کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت پیوند نهادهای فرهنگی، از محورهای کلیدی این نشست راهبردی بود که با هدف تحقق سند تحول بنیادین و مقابله عملی با جنگ نرم دشمن برگزار شد.