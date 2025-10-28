

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مریم کشتکار که حرکت یکضرب دسته ۵۸ کیلوگرم اوت کرده بود در دوضرب تا آستانه کسب نشان برنز پیش رفت و حتی برای لحظاتی به عنوان نفر سوم معرفی شد، اما با تصمیم هیات ژوری، حرکت سوم او خطا اعلام شد و نشان برنز به وزنه‌بردار قزاقستانی رسید.

کشتکار در تلاش نخست خود در دوضرب، وزنه ۹۶ کیلویی را بالای سر برد، اما در تلاش‌های دوم و سوم نتوانست وزنه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ کیلوگرمی را مهار کند. وی در تلاش سوم خود از داوران سه چراغ سفید گرفت، اما با نظر هیات ژوری وزنه او خطا اعلام شد در رده چهارم قرار گرفت.

در این دسته و در دوضرب، مرجانا ابدوموتالووا از ازبکستان با مهار وزنه وزنه ۱۱۱ صاحب نشان طلا شد و ژانگ از چین با ثبت رکورد ۱۱۰ کیلوگرم و نورسیلا بریکبول از قزاقستان با مهار وزنه ۱۰۱ کیلوگرمی نشان های نقره و برنز را کسب کردند.