به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بخش نمایشگاهی این گردهمایی تخصصی صنعت فولاد ایران در فضایی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع برپا شده و از امروز به مدت سه روز و از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای صنعتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد استفاده در صنعت فولاد و صنایع وابسته توسط تولید کنندگان، تامین کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی در صنعت فولاد، شرکت های حمل و نقل، انجمن‌های و تشکل‌های تولیدی و علمی و شرکت‌های ارائه کننده ماشین آلات، تجهیزات و مواد مصرفی عرضه شده است.

در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت فولاد ایران کیش، شرکت ملی فولاد ایران، گروه فولاد مبارکه، مجتمع فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صبا فولاد خلیج فارس، گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، فولاد کاوه جنوب کیش، گروه سرمایه گذاری و صنعتی آرین حدید، پدیده صنعت اوج، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی و شرکت آهن و فولاد ارفع حضور و مشارکت دارند و آخرین محصولات و تجربیات خود را در این صنعت عرضه کرده‌اند.