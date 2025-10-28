پخش زنده
نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ با حضور ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بخش نمایشگاهی این گردهمایی تخصصی صنعت فولاد ایران در فضایی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع برپا شده و از امروز به مدت سه روز و از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برای بازدید علاقهمندان دایر است.
در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای صنعتی و پژوهشی در زمینههای مختلف نرمافزار و سختافزار مورد استفاده در صنعت فولاد و صنایع وابسته توسط تولید کنندگان، تامین کنندگان مواد اولیه، شرکتهای دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی در صنعت فولاد، شرکت های حمل و نقل، انجمنهای و تشکلهای تولیدی و علمی و شرکتهای ارائه کننده ماشین آلات، تجهیزات و مواد مصرفی عرضه شده است.
در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت فولاد ایران کیش، شرکت ملی فولاد ایران، گروه فولاد مبارکه، مجتمع فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صبا فولاد خلیج فارس، گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، فولاد کاوه جنوب کیش، گروه سرمایه گذاری و صنعتی آرین حدید، پدیده صنعت اوج، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای اتوماسیون صنعتی و شرکت آهن و فولاد ارفع حضور و مشارکت دارند و آخرین محصولات و تجربیات خود را در این صنعت عرضه کردهاند.