کارشناس هواشناسی لرستان گفت: طی دو روز آینده دمای هوا در استان کاهش می‌یابد و هوا قدری سردتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۰ و الشتر با ۲ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

کبری غفوری نژاد افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۷ و ۲۷ درجه بالای صفر بود.

غفوری نژاد گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی می‌شود.





به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد به ویژه برای مناطق باد خیز استان دور از انتظار نیست.