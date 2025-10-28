استاندار آذربایجان شرقی گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و بازگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در مسیر تحقق رشد اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی با اشاره به بررسی پرونده واحد‌های صنعتی و تولیدی مشکل‌دار، بر تسریع در رفع موانع و حمایت موثر از تولیدکنندگان تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در این جلسه پرونده صنایع و واحد‌های مشکل دار مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت:با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی واحدها، در زمینه تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی و استمهال بدهی‌های مالیاتی تصمیمات مناسبی اتخاذ شد تا روند فعالیت این واحد‌ها تسهیل شود.

وی افزود:همچنین در خصوص واحد‌هایی که در حوزه تامین اجتماعی با مشکلاتی مواجه بودند تصمیمات لازم برای مساعدت و همکاری به منظور رفع موانع آنها گرفته شد.

سرمست با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاه‌ها نسبت به اجرای مصوبات کوتاهی کنند دبیرخانه ستاد موظف است موضوع را از مسیر حقوقی پیگیری کند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌های مولدسازی تصریح کرد: پرونده‌هایی که در حوزه مولدسازی وجود دارند باید با جدیت پیگیری شوند تا بتوان از آن‌ها در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان بهره گرفت.

وی بر لزوم هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای تصمیمات ستاد تاکید کرد و افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و بازگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در مسیر تحقق رشد اقتصادی است.

گفتنی است در جلسه سه شنبه‌های اقتصادی پرونده ۱۰ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه‌های بانکی، مالیات و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای رفع موانع تولید اتخاذ شد.