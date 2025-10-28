به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره آموزش و پرورش خرمشهر از اجرای رزمایش توزیع لوازم و تجهیزات ورزشی در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: در این طرح، تجهیزات ورزشی با اولویت مدارس مناطق کم‌برخوردار بین ۵۰ مدرسه شهرستان خرمشهر توزیع شد.

خانم فاطمی‌نیا هدف از اجرای این طرح را گسترش عدالت ورزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: با تقویت امکانات ورزشی، زمینه شناسایی استعداد‌های ورزشی و پرورش روحیه نشاط، همکاری و همدلی در میان دانش‌آموزان فراهم می‌شود.

در این مراسم بر نقش ورزش در رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان تأکید شد.

این رزمایش با تحویل نمادین توپ و سایر لوازم ورزشی به مدیران مدارس همراه بود و فضای شاد و پرنشاطی در میان دانش‌آموزان شرکت‌کننده ایجاد کرد.