لوازم و تجهیزات ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار در ۵۰ مدرسه خرمشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره آموزش و پرورش خرمشهر از اجرای رزمایش توزیع لوازم و تجهیزات ورزشی در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: در این طرح، تجهیزات ورزشی با اولویت مدارس مناطق کمبرخوردار بین ۵۰ مدرسه شهرستان خرمشهر توزیع شد.
خانم فاطمینیا هدف از اجرای این طرح را گسترش عدالت ورزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای فعالیتهای بدنی دانشآموزان عنوان کرد و افزود: با تقویت امکانات ورزشی، زمینه شناسایی استعدادهای ورزشی و پرورش روحیه نشاط، همکاری و همدلی در میان دانشآموزان فراهم میشود.
در این مراسم بر نقش ورزش در رشد جسمی و روحی دانشآموزان تأکید شد.
این رزمایش با تحویل نمادین توپ و سایر لوازم ورزشی به مدیران مدارس همراه بود و فضای شاد و پرنشاطی در میان دانشآموزان شرکتکننده ایجاد کرد.