به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدجواد گریان، تکواندوکار جوان خراسان رضوی، در جریان رقابت‌ های سومین دوره بازی‌ های آسیایی جوانان در بحرین، دو مدال برنز ارزشمند به دست آورد.

در بخش ترکیبی تیمی کیوروگی، تیم ملی ایران با ترکیب محمدجواد گریان، امیر اقبالی، عسل گل‌ تپه و پینار لطفی‌ زاده، پس از رقابت نزدیک با تیم چین در مرحله نیمه‌ نهایی، با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و به نشان برنز دست یافت.

مرحله نخست این دیدار با نتیجه ۱۲-۱۰ به سود چین پایان یافت، اما در راند دوم تیم ایران عملکرد بهتری داشت و ۱۶-۱۳ پیروز شد. در راند سوم نیز چین با برتری ۱۶-۹ راهی فینال شد.

محمدجواد گریان پیش از این مدال طلا و برنز مسابقات قهرمانی کشور و قهرمان قهرمانان کشور را کسب کرده است.