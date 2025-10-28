به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، ابوالفضل داوودی، سارا علیزاده، نازنین‌ رقیه ملاعلی‌ پور و سجاد منصور بقمچ به همراه وحید نیک‌ فرجام به عنوان سرمربی و کلثوم بافضل به عنوان همراه از خراسان رضوی در پنجمین اردوی تیم ملی بوچیا جوانان شرکت می‌ کنند.

این اردو از ۱۱ آبان به مدت یک هفته در قزوین برگزار خواهد شد و هدف از آن آماده‌ سازی ملی‌ پوشان برای مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات است.

همچنین در بخش بزرگسالان، موسی رئوفیان و فرزانه دلارامی، دو ورزشکار ارزنده خراسان رضوی، برای حضور در پنجمین اردوی تیم ملی بوچیا بزرگسالان که با هدف آمادگی برای بازی‌ های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن برگزار می‌ شود، دعوت شده اند.