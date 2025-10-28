به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار محمدرضا میرحیدری در حاشیه طرح استانی «پاکسازی کویر» که با حضور استاندار قم برگزار شد، با اشاره به شرایط مطلوب امنیتی استان گفت: به حمدالله به برکت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) و با همت و غیرت دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی، امروز شاهد امنیت پایدار در سطح استان هستیم. فرمانده انتظامی استان قم، ضمن تقدیر از تلاش‌های ریاست شورای تأمین استان، افزود: هدف‌گذاری‌های دقیق و حضور میدانی مسئولان باعث شده امنیت مطلوبی در تمام شاخص‌ها حاکم باشد، و نقش محوری مردم متدین استان در تحقق این امنیت قابل‌تقدیر است.

سردار میرحیدری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای نیمه دوم سال، تأکید کرد: امنیت کویر یکی از اهداف اصلی ما بود که با پایش هوایی، استقرار عوامل پهپادی و تشکیل قرارگاه عملیاتی با محوریت یگان تکاوری در کویر مرکزی قم آغاز شد.

وی از مشارکت گسترده دستگاه‌های مختلف در این رزمایش خبر داد و گفت: سپاه علی بن ابیطالب (ع)، تیپ امام جعفر صادق (ع)، پدافند هوایی ارتش، محیط‌بانان، منابع طبیعی، راهداری، هلال احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های خدماتی در این رزمایش مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اهمیت کویر مرکزی قم، افزود: کویر یک برکت است، اما اگر غفلت شود می‌تواند به تهدید تبدیل شود؛ مزاحمت‌هایی که گاه برای عزیزان بومی پیش آمده، ما را بر آن داشت تا با اشراف اطلاعاتی و آمادگی بیشتر، امنیت این منطقه را ارتقاء دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جهت افزایش تعامل با بومیان منطقه، برنامه‌هایی در دست اجراست تا عوامل انتظامی و بسیج مستقر در منطقه بتوانند ارتباط مؤثری با مردم خونگرم کویر برقرار کرده و اقدامات امنیتی را با مشارکت آنان دنبال کنند.