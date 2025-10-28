استقبال صداوسیمای استان لرستان از مشارکت مردمی در تولید محتوا
مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان در نشست هماندیشی و همافزایی با ائمه جمعه گفت: صدا و سیما از مشارکت عموم مردم در تولید محتوا برای پخش در شبکه استانی استقبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده ولیفقیه در لرستان در نشست هماندیشی و همافزایی ائمه جمعه با مدیرکل صداوسیمای لرستان، گفت: هویتسازی شخصیتها، تبیین ظرفیتها و توانمندیهای مردمی از رسالتهای مهم صداوسیماست.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با قدردانی از پوشش اثرگذار رسانه در مناسبتهای ملی و استانی افزود: رسانه ملی در جنگ ۱۲روزه در مقابل صفآرایی شیاطین رسانهای جهان، پیروزی بزرگی را رقم زد.
وی انعکاس خطبههای نماز جمعه و بیان دغدغهها و مطالبات مردم در برنامههای صداوسیما را موجب امیدآفرینی و هویتسازی در جامعه دانست و تأکید کرد: هرچه توجه به مردم بیشتر باشد، تابآوری کشور و نظام در برابر سختیها افزایش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین بر دقت و توجه بیشتر در تولید محتوا و پخش برنامهها برای رضایت مخاطبان و ارتقای جایگاه رسانه استان در جلب اعتماد عمومی تأکید کرد.
مدیرکل صداوسیمای لرستان نیز در این نشست با اعلام اینکه مردمیسازی رسانه و تقویت حضور مردم در روایت رویدادهای محلی از اولویتهای صداوسیمای جمهوری اسلامی در دوره تحول است گفت: صداوسیما از مشارکت عموم مردم در تولید محتوا برای پخش در شبکه استانی واستقبال میکند.
علیرضا شیروی افزود: با بهرهگیری از ۴۰۰ ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، صددرصد گستره استان تحت پوشش سیگنالرسانی قرار دادیم و هماکنون صداوسیمای لرستان با ۵۵ تا ۶۰ درصد مخاطب، جزو شبکههای موفق کشور است.
مدیرکل صداوسیمای لرستان به جایگاه خطیر ائمه در تبیین دستاوردهای نظام و بیان مسائل و مشکلات اشاره کرد و گفت: برای تولید مجله فرهنگی هفتگی نیمساعته با هدف پوشش برنامههای نهاد نماز جمعه و برگزاری گفتوگوی خبری فصلی با ۱۸ امامجمعه استان آمادگی داریم.
وی همچنین از ائمه جمعه خواست با راهاندازی دفاتر رسانهای در مراکز خود، از ظرفیت تریبون نماز عبادی ـ سیاسی جمعه و دیگر فعالیتهای فرهنگی برای ارتباط مؤثرتر با رسانه و مردم استفاده کنند.
سردار هاشمی فرمانده انتظامی لرستان نیز در این نشست بر بهرهوری گیری هر چه بیشتر از ظرفیت. بزرگان و متنفذین محلی در رسانه برای ارتقای امنیت اجتماعی و امید و نشاط در جامعه تأکید کرد.
در این مراسم ائمه جمعه شهرهای ۱۸ گانه لرستان نیز به بیان دیدگاهها، نقطه نظرات و بیان ظر فیتها توانمندی و مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان پرداختند.