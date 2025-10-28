به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست دبیری ورزش های همگانی مشهد گفت: به همت هیئت شطرنج خراسان رضوی و با همکاری کمیته ورزش ادارات هیئت ورزش های همگانی، مسابقات شطرنج کارکنان دولت در استان در دو رده سنی بالای ۴۵ و زیر ۴۵ سال برگزار شد.

محمدرضا چین سری افزود: در این مسابقات ۸۰ شرکت کننده در هفت دور به روش سوئیسی به میزبانی هیئت شطرنج به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در رده سنی بالای ۴۵ سال، سید حسن احمدپناه از شرکت آب منطقه ای خراسان اول شد و مجید امین الرعیا از بانک ملت و علی پاک نیت از دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی گفت: در رده سنی زیر ۴۵ سال نیز، بهروز مرتضی زاده از بانک سپه اول شد و حسام الدین سعیدیان از دانشگاه علوم پزشکی و وحید محمدپور کاریزکی از دانشگاه صنعتی قوچان به مقام دوم و سوم رسیدند.

به گفته چین سری، در بخش بانوان هم، راحله ابراهیمی، مه رو ربانی و منصوره یوسفی هر سه از شهرداری مشهد به ترتیب اول، دوم و سوم شدند.