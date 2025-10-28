به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در آیبن تجلیل از پرستاران با بیان اینکه امنیت سلامت بخشی از امنیت ملی بوده و بدون شک پرستاران نقش مهمی در تحقق این امنیت دارند بر ضرورت احصا و رفع مشکلات جامعه پرستاری تاکید کرد.

سرمست گفت:جامعه پرستاری با چالش‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی نسبت به استانداردهای بین‌المللی، فرسودگی شغلی، فشار روانی ناشی از شیفت‌های سنگین، عدم اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بی‌عدالتی در توزیع نیرو میان مناطق، ناامنی شغلی و معیشتی روبرو است. همه این موارد تاب‌آوری نظام سلامت کشور را تهدید می‌کند و پرداختن به آن‌ها ضروری است.

وی توجه به معیشت این قشر برای حفظ سلامت جامعه را ضروری دانست و گفت: عدم توازن خدمات سلامت در شهرستان‌ها ضرورت نوسازی مراکز درمانی و توزیع عادلانه امکانات بیمارستانی را گوشزد می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در استان درصدد توزیع عادلانه امکانات هستیم، از تدوین برنامه راهبرد سلامت استان خبر داد و افزود: این برنامه با محوریت نیروی انسانی به خصوص پرستاران دنبال می‌شود.

وی با اعلام اینکه تکمیل و توسعه بیمارستان‌های استان در دستور کار است خاطرنشان کرد:در یکسال گذشته یکی از اولویت‌های ما تکمیل زیرساخت‌های درمانی در بخش دولتی و خیرساز بود.

سرمست با اشاره به اینکه تکمیل بیمارستان جامع سرطان از طریق به میدان آوردن مسئولان ارشد کشوری پیگیری می‌شود، اعتبار مورد نیاز برای تجهیزات بیمارستان حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.

وی با اعلام اینکه با جذب ۵۰۰ نفر برای این بیمارستان موافقت شده است، بر ضرورت جذب و نگهداشت نیرو‌های پرستاری تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخی قوانین حوزه سلامت نیازمند بازنگری است گفت: نقص این قوانین نباید بهانه‌ای برای مسئولیت پذیری ما باشد چرا که این بخش با جان انسان‌ها سروکار دارد و دستگاه‌های فرهنگی هم باید نقش پررنگ تری در این حوزه ایفا کنند تا با ارتقای سواد سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌ها از بار درمان کاسته شود.

احمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم با اشاره به سختی کار پرستاری اظهار کرد: فعالیت در عرصه سلامت و درمان کار گروهی است و نیرو‌های درمان مثل یک حلقه زنجیر به هم متصل هستند و باید هر یک نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

جودتی با بیان اینکه مشکلات حوزه سلامت و بیمه از دغدغه‌های جهانی است گفت: دولت توجه ویژه به این حوزه دارد و سال گذشته ۶۸۰ همت برای نظام سلامت کشور هزینه شده است.

وی با اشاره به تحقق ۲ وعده سال گذشته دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در زمینه شغل پرستاری (استخدام نیرو‌های جدید و افزایش رقم پرداختی اضافه کاری) گفت: ۶۰۰ پرستار در یکسال گذشته جذب بخش سلامت استان شده و اضافه کاری هم محقق شده است هر چند با نیاز‌های معیشتی و اقتصادی فاصله دارد.

مهدی ظلی رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تبریز هم با بیان اینکه کمبود اعتبار موجب اجرا نشدن فوق العاده خاص پرستاران شده است گفت: نیرو‌های درمان با وجود خدمات اضافه و فشار کاری امتیازی نمی‌گیرند، در صورتی که برای ارتقای خدمات درمانی باید به نیرو‌ها توجه شود.

گفتنی است آیین بزرگداشت روز پرستار با شعار ایران، قلب پرستار در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.