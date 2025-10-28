پخش زنده
امروز: -
سایت تولید برق اضطراری دیزل ژنراتور با توان ۱۴۰۰ کاوا در بیمارستان۲۵۶ تختخوابی تامین اجتماعی خرم آباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان گفت: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل که شعارآن تاب آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است، دیزل ژنراتور برق اضطراری با توان ۱۴۰۰ کاوا در بیمارستان۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی استان افتتاح شد.
علی اکبرسلیمانی ظرفیت تولید دیزل ژنراتور را۱۰۰۰ کیلو وات عنوان کرد و افزود: با اضافه شدن این دیزل ژنراتور در صورتی که شبکه برق قطع شود دیزل در کسری از ثانیه فعال وهمه عملیاتهای نیازمند برق بیمارستان پشتیبانی میشود.
به گفته وی با این سیستم که مستقل از برق شهری است دیگر قطعی برق برای انجام امور مختلف در بخشهای خدماتی و درمانی نخواهیم داشت.