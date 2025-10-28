پخش زنده
به علت آلودگی هوا مدارس نوبت صبح چهار شهرستان خوزستان فردا هفتم آبان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان در گفتگو با خبر ٢٣ شبکه خوزستان گفت: با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار دود ناشی از آن در نیمهغربی استان و همچنین افزایش میزان آلایندهها بر اثر فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، فعالیت مدارس نوبت صبح در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی و کارون فردا چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
محمد جواد اشرفی افزود: همچنین فعالیت ادارات، دستگاههای دولتی و دانشگاهها در این شهرستانها با دو ساعت و نیم تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، در صورت تداوم آلودگی تا پیش از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، تصمیم لازم توسط فرمانداران محترم این شهرستانها اتخاذ و اطلاعرسانی خواهد شد.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان بیان کرد: دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
اشرفی گفت: از شهروندان عزیز تقاضا میشود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.