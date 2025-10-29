هیئت پارلمانی ایران برای حضور در اجلاس کمیته فرهنگی-اجتماعی APA عازم مسکو شد
هیئت پارلمانی ایران به منظور حضور حضور در نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) عازم مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست «کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی» مجمع مجالس آسیایی (APA) عازم مسکو شد.
هیئت پارلمانی کشورمان متشکل از محسن زنگنه رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران، همراه با فاطمه جراره رئیس کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی APA و حجتالاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی رئیس کمیته دائمی امور برنامهریزی و بودجه APA ظهر امروز (سهشنبه ۶ آبانماه) در بدو ورود به فرودگاه شهر مسکو مورد استقبال عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه و نماینده استان آستاراخان در مجلس دوما قرار گرفتند.
این اجلاس از تاریخ ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۸ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) به میزبانی مجلس دومای روسیه برگزار میشود و نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو از سراسر آسیا در آن حضور خواهند داشت. هدف محوری این نشست، بررسی موضوعاتی، چون ارتقای همکاریهای فرهنگی و اجتماعی میان پارلمانها، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه تعاملات منطقهای اعلام شده است.
اعضای هیئت پارلمانی کشورمان در جلسات تخصصی شرکت خواهند کرد. دیدار با دانشجویان و جمعی از بازرگانان و کارآفرینان ایرانی مقیم روسیه نیز از دیگر برنامههای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی در حاشیه این نشست است.
دیدارهای دوجانبه میان هیئتهای پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با هیئتهای سایر کشورهای حاضر در مجمع مجالس آسیایی در حاشیه این نشست از دیگر برنامههای هیات پارلمانی کشورمان است که موضوعات فیمابین در این دیدارها مورد بحث قرار میگیرند.
در این نشست ۱۸ کشور شامل ایران، روسیه، آذربایجان، بحرین، کامبوج، پاکستان، قطر، ترکیه، امارات، تایلند، عربستان، تاجیکستان، قرقیزستان، مالزی، اردن، بلاروس، هند، چین و تعدادی از سازمانهای بین المللی حضور دارند.
کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی یکی از کمیتههای چهارگانه اصلی APA است که مصوبات آن پس از تأیید در نشست مجمع عمومی، بهعنوان اسناد نهایی همکاری فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای عضو منتشر میشود.
مجمع مجالس آسیایی با بیش از ۴۰ کشور عضو، نهادی بینپارلمانی در قاره آسیا محسوب میشود که با هدف گسترش همکاریهای چندجانبه، تقویت همگرایی فرهنگی و اجتماعی و ارتقای روابط میان مجالس کشورهای عضو فعالیت میکند. دبیرخانه دائمی این مجمع نیز در تهران مستقر است.