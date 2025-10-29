به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به گفته حیدری، هم اکنون چهار شهر زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار دارای محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری هستند و از اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی بهره‌مند می‌شوند.

در سایر شهر‌های استان نیز شهرداری‌های آب‌بر، صایین قلعه، گرماب، سهرورد، سجاس، حلب، نیک پی، کرسف و نوربهار درخواست‌هایی مبنی بر شناسایی و تعیین محدوده‌های ناکارآمد شهری ارائه کرده بودند که با پیگیری‌های مستمر اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت بازآفرینی شهری ایران با تهیه طرح‌های شناسایی این محدوده‌ها توسط شهرداری‌ها موافقت کرده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان افزود:فرآیند شناسایی محدوده‌های ناکارآمد باید به‌صورت دقیق و بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های مندرج در مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع «بازنگری و اصلاح محدوده‌های هدف بهسازی، نوسازی و ارائه راهکار‌های مداخله در آنها» انجام شود.