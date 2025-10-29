پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ازاجرای طرحهای پیشگیری از اعتیاد این جمعیت دراستان زنجان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان در این جلسه با تشریح اقدامات این جمعیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد (آسیب اجتماعی)، گفت: تسکین آلام بشری و حمایت از سلامت انسانها از اهداف اصلی جمعیت هلالاحمر است و در این راستا، برنامههای آموزشی، حمایتی، بشردوستانه و فرهنگی متنوعی در جامعه اجرا میشود.
وی افزود: در معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر، گروههای سنی ۴ تا ۳۵ سال در قالب کانونهای غنچهها، دانشآموزی، دانشجویی، طلاب، دانشجویی و آزاد فعالیت دارند و از طریق اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و بشردوستانه، ضمن گذراندن مفید اوقات فراغت، در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند؛ امری که نقش مهمی در پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به اجرای طرحهای متنوع فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد، تشکیل زنجیره انسانی در میادین اصلی شهر با شعار نه به اعتیاد، اجرای مسابقات قرآنی برای ترویج فرهنگ معنوی، و اجرای طرح ملی شوق رویش با هدف توانمندسازی، ارتقای نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله فعالیتهای شاخص این جمعیت در حوزه فرهنگی و بشردوستانه است.
وی با اشاره به ظرفیت خانههای هلال بهعنوان جمعیت هلال احمر کوچک در محلات کم برخوردار و سازمان و ادارات، گفت: در این خانهها با بهرهگیری از توان مردمی و آموزشهای فرهنگی و امدادی، زمینه ارائه خدمات به نیازمندان و تقویت تابآوری اجتماعی فراهم میشود.
در همین راستا، امسال ۸ خانه هلال جدید افتتاح و بیش از ۵۰۰ کارگاه آموزشی اشتغالزایی برگزار شده است که تعداد خانههای هلال استان را به ۲۸۱ باب رسانده است.
هاشمی افزود: معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحم بهعنوان پل ارتباطی خیرین و نیازمندان، با ارائه خدمات درمانی، دارویی و معیشتی رایگان توسط پزشکان و خیرین داوطلب با همکاری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی، در کاهش فشارهای روانی و معیشتی اقشار آسیبپذیر نقش مؤثری ایفا میکند
به گفته جمعیت هلالاحمر استان زنجان در نیمه نخست امسال با همراهی خیرین، از بیش از ۸۳ هزار و ۱۱۸ بیمار و فرد نیازمند در حوزههای درمانی، دارویی، معیشتی و توانبخشی حمایت کرده و بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ غذای گرم میان نیازمندان، کمپهای ترک اعتیاد و گرمخانهها توزیع شده است.