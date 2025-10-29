به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام «علی چراغی‌پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام اظهار داشت: مراسم ۱۳ آبان با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» همزمان با سراسر کشور در استان ایلام نیز با شکوه تمام برگزار خواهد شد. به گزارش؛ حجت‌الاسلام «علی چراغی‌پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام اظهار داشت: مراسم ۱۳ آبان با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» همزمان با سراسر کشور در استان ایلام نیز با شکوه تمام برگزار خواهد شد.

به گفته وی، بر این اساس راهپیمایی شکوهمند این روز ماندگار در مرکز استان ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ از مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز و با طی مسیر خیابان آیت الله حیدری، میدان کشوری، بلوار آزادی، چهارراه مادر تا مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار می‌شود.

وی از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان جهت حضور باشکوه و حماسی در این مراسم دعوت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال گفت: تدابیر و تمهیدات لازم در این خصوص در دستور کار ستاد قرار گرفته است.