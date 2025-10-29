معاون قضائی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش دادگستری در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم گفت: قضات باید با روحیه جهادی، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، حجت الاسلام پورشادلو در مراسم تکریم و معارفه دادستان سراب با اشاره به اهمیت جایگاه دادستانی و مسئولیت‌های متعدد اجتماعی این شغل گفت: دادستان محور اصلی تحقق عدالت در جامعه و نماد صیانت از حقوق عمومی است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها گفت: همکاری مجموعه قضایی، انتظامی و مسئولان شهرستان باعث ارتقای امنیت و احساس عدالت در بین مردم خواهد شد.

در این مراسم پیمان سلطان زاده به عنوان دادستان جدید سراب معرفی و از زحمات ۱۶ ساله حجت الاسلام سید احمد علیا نسب قدردانی شد.