معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
قضات باید در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنند
معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش دادگستری در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم گفت: قضات باید با روحیه جهادی، در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام پورشادلو در آیین تکریم و معارفه دادستان سراب با اشاره به اهمیت جایگاه دادستانی و مسئولیتهای متعدد اجتماعی این شغل گفت: دادستان محور اصلی تحقق عدالت در جامعه و نماد صیانت از حقوق عمومی است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاه قضایی و سایر نهادها گفت: همکاری مجموعه قضایی، انتظامی و مسئولان شهرستان باعث ارتقای امنیت و احساس عدالت در بین مردم خواهد شد.
گفتنی است در این مراسم پیمان سلطان زاده به عنوان دادستان جدید سراب معرفی و از زحمات ۱۶ ساله حجت الاسلام سید احمد علیا نسب قدردانی شد.