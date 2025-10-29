دبیر کمیته پدافند غیرعامل بیمارستان کیش، گفت: تاب‌آوری زیرساخت‌ها و ذخایر دارویی بیمارستان برای مقابله با بحران‌ها مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرادی در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ سیما، گفت: پدافند غیرعامل با هدف افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و حوادث است.

او افزود: در مقابله با تب دِنگی که احتمال شیوع آن در کیش وجود دارد، اقدامات پدافندی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مرادی خاطرنشان کرد: تب دِنگی بیماری ویروسی است و از طریق نیش پشه آلوده منتقل می‌شود و انتقال آن از فردی به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست و تنها در موارد نادر، ممکن است از مادر باردار به جنین منتقل شود.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل بیمارستان کیش، تصریح کرد: برای پیشگیری از گسترش تب دنگی باید آب‌های راکد حذف، عملیات سم‌پاشی مستمر بامشارکت شرکت عمران، آب و خدمات و مرکز بهداشت کیش، انجام شود و از ورود پشه‌ها به منازل با استفاده از توری‌های پشت پنجره‌ها نیز جلوگیری شود.

مرادی، گفت: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها مهار آب‌های راکد و سم‌پاشی به‌موقع است.

او از شهروندان خواست خروجی آب کولر منازل خود را به‌گونه‌ای هدایت کنند که موجب ایجاد آب‌های راکد در اطراف ساختمان ها نشود، چراکه این موضوع نقش زیادی در کاهش جمعیت پشه‌ها دارد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل بیمارستان کیش، گفت:زیرساخت‌های تاسیساتی و تجهیزات بیمارستان با استاندارد‌های بالا آماده‌سازی شده است و متخصصان نیز در دسترس هستند تا در شرایط بحرانی خدمات لازم را ارائه دهند.