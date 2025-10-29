به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، خیرالله جلیل پور گفت: برای بهبود ایمنی و کیفیت مسیر‌های حوزه استحفاظی، عملیات راهداری متنوعی در محور لردگان – آتشگاه انجام شد.

وی افزود: این عملیات شامل اصلاح شیب شیروانی و تعریض شانه خاکی به طول ۲۰ کیلومتر، پاکسازی پشت دیوار حائل به طول ۶۰۰ متر با حجم ۵هزار متر مکعب خاکبرداری، درواسیون و پاکسازی ۷ دستگاه پل، خط‌کشی ۲۵ کیلومتر و پاکسازی نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه بود.

جلیل پور خاطرنشان کرد: در این طرح از تجهیزات سنگین شامل سه دستگاه کامیون، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر استفاده شد و تلاش بی‌وقفه راهداران خستگی‌ناپذیر نقش کلیدی در اجرای این عملیات داشت.

رئیس اداره راهداری لردگان گفت: بازدید‌های مستمر از محور‌های حوزه استحفاظی انجام می‌شود و برنامه‌ریزی برای ادامه عملیات راهداری و ارتقای ایمنی مسیر‌ها به‌صورت پیوسته در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: اداره راهداری لردگان با تمام توان و به‌صورت مستمر در راستای نگهداری و بهسازی راه‌های شهرستان فعالیت می‌کند و هدف اصلی ما تأمین ایمنی و تسهیل تردد شهروندان است.