۱۰۰ نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهرستان شهرکرد به طرح ملی محیطیار پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارگاه توانمندسازی محیطزیستی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان شهرکرد با محوریت اجرای طرح ملی محیطیار برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گفت: این کارگاه با هدف ارتقاء سطح آگاهی و توان مدیریتی مدیران مدارس در زمینه حفاظت از محیطزیست برگزار شد و در آن بر نقش مؤثر مدیران در نهادینهسازی فرهنگ زیستمحیطی در مدارس تأکید شد.
کریمی افزود: آموزش و فرهنگسازی در میان دانشآموزان از ارکان اصلی توسعه پایدار است و اجرای طرح ملی «محیطیار» میتواند گامی مؤثر در تحقق این اهداف باشد. همکاری مستمر مدارس با ادارهکل محیطزیست در زمینههای آموزشی ضروری است.
وی بیان کرد: در این کارگاه، کارشناسان حوزه محیطزیست راهکارهای عملی در زمینه مدیریت سبز مدارس، کاهش مصرف انرژی، تفکیک و مدیریت پسماند، و ترویج رفتارهای مسئولانه زیستمحیطی را ارائه کردند.
برنامه آموزش مدیران مدارس ابتدایی استان به مدت یک ماه در تمامی شهرستانها با همکاری ادارهکل حفاظت محیطزیست، آموزشوپرورش و جهاد دانشگاهی در حال اجراست. پیش از این، مدیران مدارس ابتدایی شهرستان فارسان هم در کارگاه آموزشی محیطزیست شرکت کرده بودند.