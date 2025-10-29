به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این طرح یک اقدام کلیدی برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ صنعت پوشاک کشور است.

رستم قنبری افزود: یکی از مسائل و مشکلات در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، در اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی بود، اما ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، فروردین امسال، تصویب و ابلاغ شد.

وی گفت: این طرح با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اشتغالزایی، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، طراحی شده است که با اجرای این طرح واحد‌های کوچک و خانگی به بنگاه‌های بزرگ متصل می‌شوند و از این طریق، مشکلات موجود در زنجیره تامین و واسطه‌گری کاهش خواهد یافت و به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تاثیرات مثبت این طرح بر بازار مصرف پوشاک اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط تورم اقتصادی قدرت خرید مردم در حوزه پوشاک کاهش می‌یابد، اما طرح «طاها» به ما این امکان را می‌دهد تا با حذف واسطه‌ها، رونق اشتغال را در این صنعت شاهد باشیم.

وی افزود: این طرح نه تنها به کاهش هزینه‌های بانکی کمک می‌کند بلکه به توسعه بازار‌های داخلی و خارجی نیز منجر می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: در سال‌های اخیر، بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داده است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌هایی نظیر دسترسی به منابع مالی و استانداردسازی مواجه هستند.

وی افزود:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از تولید کنندگان کوچک و خانگی فعال در صنعت پوشاک مجموعه‌ای از اقدامات را از ابتدای دولت چهاردهم طراحی کرده است. در این طرح دسترسی آسان‌تر به تسهیلات خانگی، خرید مستقیم از کارخانه ها، ارائه آموزش‌های مرتبط در طراحی و دوخت و آموزش فروش آنلاین لحاظ شده است.