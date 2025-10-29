رئیس مجلس تاکید کرد: کسب اولین قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان، افتخاری بزرگ و باشکوه است که قلب تمام ایرانیان اصیل و وطن‌دوست را به وجد می‌آورد.

قالیباف: بذر اراده کاشتید و غرور ملی و افتخار درو کردید

متن پیام به شرح زیر است؛

کسب اولین قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان، افتخاری بزرگ و باشکوه است که قلب تمام ایرانیان اصیل و وطن دوست را به وجد می‌آورد.

ایران عزیز به داشتن چنین دخترانی می‌بالد که مثل همیشه بذر اراده و صلابت را می‌کارید و غرور ملی و افتخار درو می‌کنید.

درخشش بی‌نظیر شما تنها یک لحظه شادی‌آفرین در تاریخ ورزش نیست؛ که آغاز راهی است که آینده‌ای پرافتخار و شورانگیز برای دختران سرزمین پهلوانان و قهرمانان رقم می‌زند.

کسب این موفقیت و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ثمره اعتماد، اتحاد، برنامه‌ریزی و زحمات مدیران، کادر فنی و همه دختران هندبال است.

از صمیم قلب این عنوان ارزشمند را به شما، ملت شریف ایران و کادر فنی و مدیریتی هندبال کشور تبریک عرض می‌کنم و با افتخار فراوان سربلندی روزافزون شما دختران محجوب و پرافتخار ایران را از خداوند متعال خواستارم.