به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان اعلام کرد: توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار شدید دود ناشی از آن در فعالیت مدارس نوبت صبح این شهرستان امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین فعالیت ادارات، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها با دو ساعت و نیم تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

همچنین مدارس نوبت صبح مدارس چهار شهرستان خوزستان به دلیل آلودگی هوا ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اموز مجازی شد.