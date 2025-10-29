پخش زنده
امروز: -
به علت آلودگی هوا مدارس نوبت صبح شهرستان دشت آزادگان امروز هفتم آبان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان اعلام کرد: توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار شدید دود ناشی از آن در فعالیت مدارس نوبت صبح این شهرستان امروز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
همچنین فعالیت ادارات، دستگاههای دولتی و دانشگاهها در این شهرستانها با دو ساعت و نیم تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.
همچنین مدارس نوبت صبح مدارس چهار شهرستان خوزستان به دلیل آلودگی هوا ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اموز مجازی شد.