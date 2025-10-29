به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه یوگوو ۷۲ درصد مردم انگلیس نظر منفی نسبت به استارمر نخست وزیر انگلیس دارند که در تاریخ این کشور کم سابقه است.

شماری از تحلیل‌گران خلف وعده‌های انتخاباتی نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر در حوزه‌های اقتصادی به ویژه در مهار تورم و بحرانی گرانی و نیز افزایش مالیات‌ها را در کنار آنچه سوءمدیریت مهاجرتی عنوان شده است از جمله علت‌های عمده نارضایتی مردم از نخست وزیر انگلیس دانستند.

برخی از صاحب نظران نیز حمایت‌های نخست وزیر انگلیس از رژیم اسراییل به‌رغم نسل کشی در غزه بر خلاف خواست اکثریت مردم برای پایان دادن به حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از رژیم اسراییل را از دیگر علت‌های روی گردانی مردم از کایر استارمر می‌دانند.

تحلیل‌گران از دست دادن کرسی حزب حاکم کارگر در منطقه‌ای در ولز را در انتخابات میاندوره‌ای که از حدود یک قرن پیش تا کنون در اختیار این حزب بود، از جمله نشانه‌های عمق نارضایتی مردم از حزب حاکم انگلیس می‌دانند.

این در حالی است محبوبیت حزب محافظه کار، اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم کارگر نیز دچار وضعیت بدی شده است وبر اساس نتایج نظر سنجی موسسه یوگوو فقط ۱۰ درصد مردم انگلیس معتقدند کمی بیدنوک رهبر این حزب برای نخست وزیری آینده مناسب است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی ۸۱ درصد مردم معتقدند حزب محافظه کار در وضعیت ضعیف قرار دارد.

دهه هاست در انگلیس قدرت میان این دو حزب عمده کارگر و محافظه کار دست به دست می‌شود، اما اکنون به نظر می‌رسد مردم با رویگردانی از این دو حزب در پی حمایت از احزاب کوچکند که می‌گویند رویکردی متفاوت از این دو حزب را در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پیش خواهند گرفت.