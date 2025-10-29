منابع پزشکی در غزه گزارش دادند که درپی نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، شمار شهدای حملات هوایی به نوار غزه (شمال و جنوب) به ۶۳ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی غزه گزارش دادند که در حملات هوایی اسرائیل به چندین منطقه از نوار غزه، ۶۳ فلسطینی از جمله ۲۴ کودک شهید و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند.

یک منبع در بیمارستان العوده غزه گفت که در حمله اسرائیل به منزلی شخصی در اردوگاه النصیرات ۸ تن از جمله ۴ کودک شهید شدند.

همچنین یک منبع در بیمارستان شفا غزه نیز اعلام کرد که در حمله اسرائیل به یک باب منزل مسکونی دیگر در منطقه «تل الهوی» در جنوب غرب شهر غزه نیز یک مادر به همراه نوزاد دخترش شهید شدند.

رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش بس در غزه، سه شنبه شب بار دیگر مناطقی از نوار غزه را هدف حملات سنگین هوایی قرار داد.

این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور حمله به غزه را صادر کرد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب اعلام کرد که وی در پی کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح، دستور «حملات قوی» فوری به غزه را صادر کرده است.

یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم نیز با تهدید جنبش مقاومت تهدید کرد: حماس هزینه گزافی را بابت حمله به نظامیان اسرائیلی در غزه و نیز نقض توافق رای بازگرداندن اجساد خواهد پرداخت.

کاتس گفت: حمله امروز حماس به نظامیان ما در غزه یک نقض فاحش بود و ارتش با قدرت به آن پاسخ خواهد داد.