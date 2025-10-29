به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال امروز با میانگین ۱۴۹ AQI در مرز وضعیت ناسالم برای همه ثبت شد.

براین اساس، شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه کردآباد با ۲۰۳AQI در وضعیت بسیار ناسالم و برمدار قرمز آلودگی و در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با ۱۶۲، پروین ۱۶۰، ۲۵ آبان با ۱۶۶، رهنان ۱۷۰، زینبیه ۱۵۶، سپاهان شهر با ۱۵۷ کاوه با ۱۵۷، ولدان با ۱۶۴، میرزاطاهر با ۱۶۴ و فرشادی با ۱۵۸ همچنین شهر‌های قهجاورستان ۱۷۲ و خمینی شهر با ۱۶۵ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

همچنین این شاخص امروز در ایستگاه‌های پارک زمزم با ۱۳۸، فیض ۱۳۶، خرازی ۱۱۳ AQI و شهر‌های زرین شهر ۱۰۷ ونجف آباد با ۱۴۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا هم با ۵۱، رودکی ۹۲ وهزار جریب با ۹۴ همچنین شهر‌های مبارکه با ۶۶، کاشان با ۵۶ و شاهین شهر با ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.