به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحله نهایی ماده ۱۰۰ متر پروانه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد و محمدمهدی غلامی با زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مقام اول و نشان طلا رسید.

شنای ایران تاکنون در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان صاحب مدال نشده بود و این مدال اولین مدال شنا ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان است که یکی از معتبرترین مدال‌های این ورزش محسوب می‌شود.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از بازی‌ها حضور پیدا کرد.