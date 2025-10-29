پخش زنده
رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: آخرین تمرینهای تیم بسکتبال نوجوانان این شهرستان برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر قهرمان افزود: تمرینهای تیم بسکتبال نوجوانان این شهرستان برای حضور در مسابقات کشوری به نمایندگی از آذربایجان شرقی برگزار شد و از ۱۸ ورزشکار دعوت شده به تمرینها ۱۵ ورزشکار به مسابقات کشوری در همدان اعزام خواهد شد.
وی اضافه کرد: تمرینهای این تیم از ۶ ماه پیش آغاز و در هفته چهار نوبت برگزار شده است.
به گفته رئیس ورزش و جوانان مراغه، مرحله بعدی این رقابتها به میزبانی مراغه در سالن شهدی کنعانی مراغه برگزار خواهد شد.
قهرمان ادامه داد: این رقابتها با هدف شناسایی نوجوانان بااستعداد و ارتقای سطح بسکتبال کشور برگزار میشود.