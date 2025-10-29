جانشین دادستان تربت‌حیدریه، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی را ممنوع و آن را از نظر قانونی، «جرم» دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمدزاده گفت: این اقدام علاوه بر تخلف صنفی، عملی مجرمانه است و قانون‌گذار برای مرتکبان، مجازات مشخصی تعیین کرده که شامل مجازات حبس و رد مال است.

وی با اشاره به ماده ۶۹ قانون نظام صنفی کشور افزود: بر اساس این ماده، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است و مرتکبان علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

محمدزاده همچنین تاکید کرد: این اقدام از منظر کیفری نیز جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، برای آن مجازات حبس و رد مال پیش‌بینی شده است.

جانشین دادستان تربت‌حیدریه از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از چنین تخلفاتی، مراتب را به دادسرا یا پلیس اماکن گزارش دهند تا مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.