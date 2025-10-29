به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر یاقوتی گفت: عوامل موثر بر ناترازی برق شامل اقتصاد، توسعه زیرساختها، اقتصاد برق، کمبود سوخت، تلفات شبکه، صنایع کم بازده، رمزارزها، خشکسالی، کیفیت تجهیزات و ... می‌شود، اما بهره‌وری انرژی خصوصا در بخش مصرف‌کننده نهایی کمتر دیده شده است.

وی افزود: در ایران با یک درصد جمعیت جهان، ۲.۲ درصد مصرف انرژی جهان را داریم، ۲۹ درصد مصرف انرژی در ایران در بخش خانگی است، اما سرانه مصرف خانگی ایران نسبت به جهان، ۳.۴ درصد سرانه مصرف انرژی خانگی جهان است.

وی ادامه داد: رشد متوسط سالانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ۵.۲۷ درصد است، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۵.۶ درصد و رشد متوسط سالانه مصرف گاز خانگی ۹.۷ درصد است؛ اما در جهان به طور متوسط رشد مصرف سالانه انرژی در بخش خانگی، یک درصد، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۳ درصد و رشد متوسط مصرف سالانه گاز خانگی ۱.۶ درصد است و متوسط مصرف انرژی به ازای هر نفر که در ایران ۳۱.۵ گیگاژول است، به طور متوسط در جهان ۱۰.۴گیگاژول است.

یاقوتی با اشاره به مولفه‌های تولید جهانی برق تا سال ۲۰۵۰ گفت: درحالی که اغلب مولفه‌ها از جمله انرژی فسیلی در تولید برق رشد چندانی ندارند، نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌شدت سهم‌شان در تولید برق جهان تا ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در ایران، ۳۲.۳۴ درصد از مصرف برق در بخش خانگی، ۹.۲۸ درصد در بخش عمومی، ۱۴.۶۷ درصد در بخش کشاورزی، ۳۶.۸۳ درصد در بخش صنعتی و ۷.۱۹ درصد در بخش تجاری است.

یاقوتی همچنین با بیان اینکه فاصله معناداری بین مصرف فعلی انرژی در بخش خانگی با مصرف استاندارد وجود دارد گفت سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران قریب به ۳ برابر متوسط جهانی است؛ طی ۲۰ سال گذشته سرانه انرژی بخش خانگی بیش از ۵۰ درصد در ایران رشد داشته است، درحالی که در کشور‌های جهان این شاخص تغییرات بسیار جزئی داشته است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد بهبود بهره وری انرژی در بخش خانگی مرتبط با ساخت و ساز و معماری ساختمان است و مهمترین رویکرد در بهره‌وری انرژی در بخش خانگی توجه به نحوه ساختمان سازی است که در این حوزه عملکرد دستگاه‌های مسوول مناسب نبوده است.