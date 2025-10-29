به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرشاد توحیدنیا، افزود: برای اجرای این طرح، آسفالت‌ریزی فاز ۲ و ۳ صنایع کارگاهی، بخشی از بافت فرسوده شهری، میدان امام خمینی (ره) تا میدان نبوت، میدان شهیدبهشتی تا میدان شهید سلیمانی و سایر معابر در دستور کار قرار گرفته که با مشارکت پیمانکار بخش خصوصی از محل قرارداد تهاتر زمین در حال اجرا است.

وی گفت: برای سرعت‌بخشی به اجرای این عملیات گسترده عمرانی و پوشش حداکثری معابر شهری، تیم آسفالت شهرداری بروجن نیز در حال اجرای روکش و بهسازی آسفالت معابر در سایر نقاط است. تا پیش از این نیز عملیات موفق آسفالت‌ریزی در محلات ملاصدرا، صادقیه، تختی، فاز ۱ صنایع کارگاهی و همچنین بهسازی و لکه گیری معابر سطح شهر انجام شده است.