درمان سکته مغزی بیمه شدگان سلامت در بیمارستانهای دولتی رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: در بیمه سلامت، درمان سکته مغزی در بیمارستانهای دولتی رایگان است و بیماران، زیرپوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج قرار دارند.
محمدحسین صفاری با اشاره به شعار امسال روز جهانی سکته مغزی، با عنوان «هر دقیقه مهم است»، افزود: تشخیص به موقع و درمان سریع میتواند جان بیماران را نجات دهد و از بروز ناتوانیهای جبرانناپذیر جلوگیری کند و تأخیر در درمان، به معنای از دست رفتن سلولهای مغزی است.
وی، سکته مغزی را یکی از اصلیترین علل مرگ و ناتوانی در کشور بیان کرد و ادامه داد: علاوه بر درمان سکته مغزی به صورت رایگان در بیماررستانهای دولتی، خدمات تشخیصی، درمان حاد و توانبخشی بیماران هم بهصورت کامل با بیمهارائه میشود تا هیچ شخصی به دلیل مشکلات مالی از درمان محروم نماند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: پیشگیری مؤثرتر از درمان است و کنترل فشار خون، چربی و قند خون، داشتن برنامه منظم ورزشی و رعایت سبک زندگی سالم، نقش حیاتی در کاهش خطر بروز سکته مغزی دارند.
وی تاکید کرد: مردم به علائم هشداردهنده سکته مغزی از جمله ضعف ناگهانی دست یا پا، اختلال در گفتار، تغییر بینایی یا سرگیجه شدید توجه داشته باشند و در صورت مشاهده این علائم، بلافاصله با اورژانس تماس بگیرند.