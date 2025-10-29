به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد : طی این عملیات کم سابقه بیش از ۶ و نیم هکتار از اراضی زراعی که به صورت قطعه بندی شده و در قالب ۱۶۰ قطعه به فریب خوردگان فروخته شده بود، با دستور مقامات قضایی و با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی، اداره کل راهداری، شهرداری، یگان حفاظت از اراضی تخریب و اعاده به وضع سابق شد.