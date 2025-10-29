آیت الله حسینی بوشهری در جلسه ایی که به همین منظور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج برگزار شد، گفت: کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ظرفیت‌های فراوان از جمله آب، برف و میراث طبیعی، سزاوار محرومیت نیست و می‌تواند نمونه گردشگری دینی و اسلامی کشور باشد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه باید در مسیر توسعه این استان به مسئولان کمک شود، تأکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید پیگیر مطالبات مردمی باشند و دست به دست هم داده و با مسئولان کشوری ارتباط برقرار کنند.

آیت‌الله بوشهری با اشاره به اهمیت کنگره آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک حسینی (ره) افزود: این کنگره برای بزرگداشت شخصیتی عزیز برگزار می‌شود که عمر گرانبهای خود را صرف خدمت به مردم کرد.

وی اضافه کرد: آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک حسینی (ره) نمونه اعلای کسی بود که درب خانه خود را به روی همه مردم از فقیر و ثروتمند باز نگه داشت و اندوخته‌های علمی خود را در اختیار مردم قرار داد و با مردم به گونه‌ای پدرانه برخورد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه نام این شخصیت به عنوان یک روحانی موفق مردمی در استان و کشور ماندگار خواهد ماند ادامه داد: در این کنگره باید از کار بزرگ کسانی که سعی در معرفی شخصیت ایشان از طریق مقاله و نوشته داشتند، تقدیر شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این جلسه گفت: مرحوم آیت‌الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) در همه عمر خود منشأ برکت بودند، هم در مبارزات دوران رژیم ستمشاهی، هم در دوران انقلاب و دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.

یداله رحمانی افزود: این بزرگداشت برای بیان زوایای مختلف زندگی این عالم و خدمات ارزشمند ایشان در طول دوران زندگیشان برگزار خواهد شد.

رحمانی اضافه کرد: مهمانان این کنگره همچنین با ظرفیت‌های بی‌نظیر استان آشنا خواهند شد که بیش از ۲ هزار اثر گردشگری طبیعی و تاریخی و بیش از ۳۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی از ظرفیت‌های استان بیان کرد: ۵۶ درصد وسعت استان جنگل است و دومین تولیدکننده گاز کشور هستیم و در حوزه گیاهان، معدن، باغات و شیلات پر از ظرفیت هستیم.